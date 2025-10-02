'Aynadaki Yabancı'nın oyuncusu Caner Topçu'dan samimi açıklamalar! "Hayatlarımıza ayna tutacak!

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz?

İzleyiciler kendi iç hesaplaşmalarını ve hayatta gizledikleri taraflarını görecekler. Çünkü herkesin içinde dışarıya göstermediği, belki kendisinden bile sakladığı bir yabancı var. Dizi bu yönüyle, "Ben olsaydım ne yapardım?" dedirtecek.