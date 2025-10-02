Trend
'Aynadaki Yabancı'nın oyuncusu Caner Topçu'dan samimi açıklamalar! "Hayatlarımıza ayna tutacak!
Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı 'Aynadaki Yabancı'da, erkek ve kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin içindeki 'yabancı'yla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Dizinin başrol oyuncuları projeye ve canlandırdıkları karakterlere dair soruları yanıtladı.
