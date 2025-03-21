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Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti! O artık izmirli!

Azeri müziğin sevilen isimlerinden olan Miri Yusif, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Başarılı rap yıldızının aldığı bu karar, Türk hayranlarını da oldukça heyecanlandırdı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 21.03.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:13
Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti! O artık izmirli!

Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif, eşi Nergiz Yusif ve 3 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye yerleşti. Nigar Jamal ile yaptığı düetle ilk gün 40 bin izlenmeye ulaşarak 2012 yılında rekor kıran Yusif, Azerbaycan'ın en sevilen şarkıcılarından biri oldu.

Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti! O artık izmirli!

Türkiye seyahatlerinde Ege Bölgesine hayran olan şarkıcı, ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaya başladı. Konserlerine İzmir'den gidip gelen şarkıcı, havuzlu bir villa satın aldı. Yusif, ailesiyle birlikte çok mutlu bir yaşamları olduğunu söyledi.

Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti! O artık izmirli!

Öte yandan birçok ünlü isim de şehir hayatından sıkılıp doğayla iç içe sakin bir hayata geçiş yaptı.

ZEYNEP TÜRKEŞ

90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan.

Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti! O artık izmirli!

Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor.

Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti! O artık izmirli!

CEYLAN

Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.