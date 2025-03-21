Azerbaycanlı rap yıldızı Miri Yusif ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti! O artık izmirli!

Öte yandan birçok ünlü isim de şehir hayatından sıkılıp doğayla iç içe sakin bir hayata geçiş yaptı.

ZEYNEP TÜRKEŞ

90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan.