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Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil'in milyon liralık yeni aracına bakın!
Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil'in milyon liralık yeni aracına bakın!
Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem aynı takımda top koşturan Mesut Özil'e büyük bir jest yaptı. Eski başkanın Özil'e milyon lira değerinde lüks araç hediye etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:01