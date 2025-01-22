Trend Galeri Trend Magazin Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil'in milyon liralık yeni aracına bakın!

Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil'in milyon liralık yeni aracına bakın!

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem aynı takımda top koşturan Mesut Özil'e büyük bir jest yaptı. Eski başkanın Özil'e milyon lira değerinde lüks araç hediye etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:01
Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil’in milyon liralık yeni aracına bakın!

Bir zamanlar Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım, aynı takımın eski futbolcusu Mesut Özil'e lüks araç hediye etti.

Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil’in milyon liralık yeni aracına bakın!

Milyon değerindeki bu araç görenleri adeta şoke etti.

Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil’in milyon liralık yeni aracına bakın!

Hürriyet'in yaptığı habere göre, Aziz Yıldırım'ın bu hediyesi Mesut Özil'in eşi Amine Özil'in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için.

Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil’in milyon liralık yeni aracına bakın!

İŞTE MESUT ÖZİL'İN MİLYON DEĞERİNDEKİ YENİ ARACI!

Futbol kariyerini sonlandırarak ailesiyle daha çok vakit geçiren Mesut Özil'in yeni aracı sosyal medyda gündem oldu.

Aziz Yıldırım eski futbolcu için kesenin ağzını açtı! Mesut Özil’in milyon liralık yeni aracına bakın!

9 MİLYON TL!

Mesut Özil'in göz alıcı yeni lüks otomobilinin 9 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA