Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

"SİZ NE BİLİYORSANIZ BİZ DE ONU BİLİYORUZ"

Bugün sosyal medyada açıklama yapan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, "Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şuan rahatsızlığı da dahil. Necla hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.