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Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz
Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Ferdi Tayfur'ın basın sözcüsü sanatçının ameliyat olacağını açıkladı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. 'Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz ' dedi. İşte Ferdi Tayfur'un kızından dikkat çeken açıklama!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:27