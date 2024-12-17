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Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Ferdi Tayfur'ın basın sözcüsü sanatçının ameliyat olacağını açıkladı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. 'Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz ' dedi. İşte Ferdi Tayfur'un kızından dikkat çeken açıklama!

Giriş Tarihi: 17.12.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:27
Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

Yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılan efsane sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerini korkuttu. Tayfur'un sağlık durumunu merak eden hayranlar çok beklemeden yanıt buldu. Feri Tayfur'un kaldırıldığı hastanenin başhekimi sanatçının son durumu hakkında bilgi vermişti.

Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

"ŞUURU AÇIK"

Gözalıcı yaptığı paylaşımda, " Sayın Ferdi Tayfur, Antalya Medikal Park hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor." açıklamasında bulundu.

Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

"SİZ NE BİLİYORSANIZ BİZ DE ONU BİLİYORUZ"

Bugün sosyal medyada açıklama yapan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, "Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şuan rahatsızlığı da dahil. Necla hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

Yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılan efsane sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerini korkuttu. Tayfur'un sağlık durumunu merak eden hayranlar çok beklemeden yanıt buldu. Feri Tayfur'un kaldırıldığı hastanenin başhekimi sanatçının son durumu hakkında bilgi vermişti.

Baba- kızın arası bozuktu! Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz

"KALP OPERASYONU, BÖBREK NAKLİ GEÇİRDİ"

Başhekim yaptığı açıklamada "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu.

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