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Babasını kaybeden Ebru Şallı'nın reklam paylaşımlarına tepki yağmıştı… Eleştirenlere yanıt verdi

8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de baba acısıyla yıkıldı. Ünlü mankenin babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şallı, önceki gün babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yapınca sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Ebru Şallı sosyal medyada gelen eleştirilere cevap verdi…

Giriş Tarihi: 03.12.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 07:23 PAYLAŞ