Babasını kaybeden Ebru Şallı’nın reklam paylaşımlarına tepki yağmıştı… Eleştirenlere yanıt verdi

8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de baba acısıyla yıkıldı. Ünlü mankenin babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şallı, önceki gün babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yapınca sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Ebru Şallı sosyal medyada gelen eleştirilere cevap verdi…
Birkaç gün önce baba acısıyla sarsılan Ebru Şallı sosyal medyada gelen eleştirilere cevap verdi…
Ebru Şallı, "teve2 Magazin Masası" programına telefonla bağlandı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Şallı, eleştirilere yanıt verdi.
Hakkında çıkan haberlere isyan eden Ebru Şallı, "İster cilt bakımı yaptırırım, istersem evde oturup ağlarım. Bunun hesabını kimseye vermem." dedi.
"Vefat haberini Amerika'da aldım. Hiç uyumadan Bodrum'a gittim." diyen Şallı, çok konuşulan reklam paylaşımının da nasıl gerçekleştiğini anlattı:
'Acı haberi Amerika'da aldım. Alır almaz da hızlı bir şekilde Bodrum'a geldim. Kendimizde değiliz… Kimin kafası yerinde olabilir, babanı kaybetmişsin? Anlaşma yaptığımız marka kurumsal, arayıp; 'onu koyun, bunu koyun' demedik.