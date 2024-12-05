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Bali tatilinden dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocuklarına kavuştu! Emir ile Alara'dan anneye özel pasta!

Hülya Koçyiğit'in torunu ve yakışıklı oyuncu Engn Altan Düzyatan'ın güzel Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 36 yaşına basmıştı. Eşi Engin Altan Düzyatan ile baş başa gittikleri Bali tatilinden kareleri paylaşmaya doyamayan Neslişah Alkoçlar romantik doğum günü kareleri ile de beğeni toplamıştı. Evlerine geri dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti çocukları Emir Aras ve Alara'ya kavuştu. Kayınvalidesine sarılıp "teşekkür" eden Neslişah Alkoçlar çocuklarının karşılama sürprizlerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:45
Bali tatilinden dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocuklarına kavuştu! Emir ile Alara’dan anneye özel pasta!

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın romantik Bali tatili son erince soluğu çocuklarının yanında aldılar.

Bali tatilinden dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocuklarına kavuştu! Emir ile Alara’dan anneye özel pasta!

Hülya Koçyiğit'in torunu ve yakışıklı oyuncu Engn Altan Düzyatan'ın güzel Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 36 yaşına basmıştı.

Bali tatilinden dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocuklarına kavuştu! Emir ile Alara’dan anneye özel pasta!

Eşi Engin Altan Düzyatan ile baş başa gittikleri Bali tatilinden kareleri paylaşmaya doyamayan Neslişah Alkoçlar romantik doğum günü kareleri ile de beğeni toplamıştı.

Bali tatilinden dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocuklarına kavuştu! Emir ile Alara’dan anneye özel pasta!

Evlerine geri dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti çocukları Emir Aras ve Alara'ya kavuştu.

Bali tatilinden dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocuklarına kavuştu! Emir ile Alara’dan anneye özel pasta!

Kayınvalidesine sarılıp "teşekkür" eden Neslişah Alkoçlar çocuklarının karşılama sürprizlerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

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