Barış Manço’nun 'Gülpembe'si bir aşk şarkısı mı? Meğer ardında yürek burkan bir veda saklıymış! 

90'lı yıllarda şarkılarıyla fırtına gibi esen usta sanatçı Barış Manço, yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca kişi tarafından seviliyor. "Arkadaşım Eşşek", "Nane Limon Kabuğu", "Alla Beni Pulla Beni", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve daha birçok şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, sadece şarkılarıyla değil, şarkılarının ardındaki hikayelerle de dinleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Bu şarkılardan biri de, herkesin bir aşk şarkısı sandığı "Gülpembe"... Ancak bu şarkı, bir aşk şarkısından çok, aslında bir veda mektubu çıktı!