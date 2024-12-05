‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

Gamze Gözalan, 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Yıllar sonra ortaya çıkan Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan 'Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti' demişti. 1997 yılına döndüğümüzde Türkiye televizyon tarihinin en enteresan yapımlarından biriyle karşılaşırız: Baskül Ailesi... Sadece 13 bölüm ekrana gelen bu kült dizide, obez bir ailenin başından geçen komik ve dramatik olaylar anlatılıyordu ayrıca seyyar bir satıcının onlara zayıflama ürünleri satmaya çalışmasını izliyorduk. Dizide evin büyük kızı Fidan rolünü Gamze Gözalan canlandırıyordu. 'Şişman bir aileyi anlatan 'Baskül Ailesi' şu an ekrana gelse ciddi anlamda eleştirilir ve tartışmalara neden olur muydu?' sorusuna Gözalan, şu cevabı vermişti: 'Sosyal medyada kesinlikle infial yaratabilirdi. Kilom sayesinde o diziden başrolü aldım. 'Baskül Ailesi', hiç unutulmadı. Sit-com'un da dönüş noktasıdır. Kilo, bizim sektörde çok önemli. Hayatımı bitiren ve bu meslekte istediğim noktaya gelmemi engelleyen kilolarım ve bana verdiği sıkıntıdır. Çünkü ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti. Şimdi ise 'Baskül Ailesi'ndeki o kız olduğuma inanamıyorlar. Şişmanlıkla ilgili çok az film yapıldı ama 'Baskül Ailesi' gibi bir şey de olmadı. Zaten Hazal Kaya'nın dediği gibi kadınlar kilo alınca başrolü oynatmazlar.' KİLOLAR EN GÜZEL YILLARIMI ALDI İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali... MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İLE 70 KİLO VERMİŞTİ Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali... Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti. Fantezi müziğinin sevilen ismi Güllü'nün kiloları ile uzun yıllar başı dertteydi. Şarkıcı Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. 9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Bambaşka bir görünüme kavuşan Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Şarkıcı geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrasında eski formuna kavuştuğunu söyledi. 'BAMBAŞKA GÜLLÜ GELİYOR' Güllü resmen eridi bitti. Yeni görünümüyle çok daha genç gösteren Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güllü 11 yıl aradan sonra nisan ayında yeni bir albüm çıkaracağını söyleyip, 'Herkes hazır olsun, bambaşka bir Güllü geliyor' diyerek iddialı konuştu. Güllü'nün son hali çok konuşuldu. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. Güllü, katıldığı programda kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamamıştı. Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını söylemişti. Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlatmıştı. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol alacak. İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Ünlü oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle sevenlerini mest etti. Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı. Yeşim Ceren Bozoğlu'na 'Nereden nereye', 'Çok güzelsin', '20 yıl geri gittiniz' yorumları yapıldı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o pozları... 2016 yılından 110 kiloya çıkınca ameliyat olan ve 3 yılda 58 kilo vererek 52'ye düşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatmıştı. 'CEBİMDE 3 TL KALMIŞTI' Hayatın tüm zorluklarını yaşadığı söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: 'Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu. 'DİBE VURDUM, SIFIR NOKTASINI GÖRDÜM' Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp 'Şükürler olsun' diyorum.' Seren Serengil geçtiğimiz yıllarda balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu. Seren Serengil EMEL MÜFTÜOĞLU Şarkıcı Emel Müftüoğlu 80 kiloya çıkınca 1.5 yıl önce modaya uyup mide küçültme ameliyatı olmuştu. Emel Müftüoğlu incecik görüntüsüyle büyük beğeni topluyor. 30 kilo verdiği söylenen Emel Müftüoğlu, 'Yemeğe anormal düşkün biriydim. Şimdi çok sevdiğim tatlılar bile bana zehir gibi geliyor. Şekerle tüm bağımı kestim' dedi. Emel Müftüoğlu Şarkıcı Ziynet Sali'yi hep güzelliği, güzel sesi ve düzgün fiziği ile biliriz. Bir zamanlar 80 kilodan 54 kiloya düştüğünü biliyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Ziynet Sali Oyuncu Pelin Öztekin 153 kiloya çıkınca 2015'te mide ameliyatı olmuştu. İki yılda 90 kilo verip 63'e düştü. Güzel oyuncu Pelin Öztekin, son görüntüsüyle kendine hayran bıraktırıyor. Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Mart 2016'da 80 kiloydu. Korkmasına rağmen mide ameliyatı oldu. 8 ayda 27 kilo verip 53'e kadar indi. Gülşah Saraçoğlu 'Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?' sorusuna şu cevabı verdi: Gülşah Saraçoğlu Okan Karacan mide küçültme ameliyatı sonrasında günden güne eriyor. Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atılan Okan Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak oyunculuğu düşünmediğini açıklamıştı. Gördüğü tedavi ile fazla kilolarından kurtulan Okan Karacan, geçtiğimiz yaz eşi Zeynep Karacan ile Alaçatı'daydı. 140 kilodan 80 kiloya düştüğünü söyleyen Karacan 'Artık rahatça gezebiliyorum' dedi. 'Ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum' 140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Okan Karacan, 'Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum' diye konuştu. Yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, 'Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum' dedi. Okan Karacan Oyuncu Ümit Erdim de azimle kilo verip yepyeni bir görünüme kavuşanlardan. Ümit Erdim'in de yaşadığı değişim inanılmaz. Ümit Erdim