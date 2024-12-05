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Baskül Ailesi’nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

Baskül Ailesi'ndeki Fidan, sosyal medyaya damga vurdu. Fidan rolüyle tanıdığımız Gamze Gözalan, yıllar sonra ortay çıktı. Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan usta oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü. İşte Gamze Gözalan'ın son hali!

Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:49
‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

Gamze Gözalan, 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Yıllar sonra ortaya çıkan Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

1997 yılına döndüğümüzde Türkiye televizyon tarihinin en enteresan yapımlarından biriyle karşılaşırız: Baskül Ailesi... Sadece 13 bölüm ekrana gelen bu kült dizide, obez bir ailenin başından geçen komik ve dramatik olaylar anlatılıyordu ayrıca seyyar bir satıcının onlara zayıflama ürünleri satmaya çalışmasını izliyorduk. Dizide evin büyük kızı Fidan rolünü Gamze Gözalan canlandırıyordu.

‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

"Şişman bir aileyi anlatan 'Baskül Ailesi' şu an ekrana gelse ciddi anlamda eleştirilir ve tartışmalara neden olur muydu?" sorusuna Gözalan, şu cevabı vermişti:

"Sosyal medyada kesinlikle infial yaratabilirdi. Kilom sayesinde o diziden başrolü aldım. 'Baskül Ailesi', hiç unutulmadı. Sit-com'un da dönüş noktasıdır. Kilo, bizim sektörde çok önemli. Hayatımı bitiren ve bu meslekte istediğim noktaya gelmemi engelleyen kilolarım ve bana verdiği sıkıntıdır. Çünkü ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti. Şimdi ise 'Baskül Ailesi'ndeki o kız olduğuma inanamıyorlar. Şişmanlıkla ilgili çok az film yapıldı ama 'Baskül Ailesi' gibi bir şey de olmadı. Zaten Hazal Kaya'nın dediği gibi kadınlar kilo alınca başrolü oynatmazlar."

‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı Gamze Gözalan değişimiyle şaşırttı! O artık incecik!

KİLOLAR EN GÜZEL YILLARIMI ALDI
Bir dönem 160 kiloya kadar çıkan Gamze Gözalan, mide kelepçesi, gastrik bypass ameliyatı dahil birçok operasyondan sonra 86 kiloya iniyor ve daha sonra NLP yöntemiyle şimdiki haline yani 59 kiloya kadar düştü.

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