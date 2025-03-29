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BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! '02 Melih' bakın şimdi ne yapıyor?
BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! '02 Melih' bakın şimdi ne yapıyor?
90'lı yıllara damga vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih, yıllar sonra ortaya çıktı. Saçına sakalına aklar düşen Melih Değirmenci'yi görenler tanımakta zorluk yaşadı. Bir dönemin ünlü ismi bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:49