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BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! '02 Melih' bakın şimdi ne yapıyor?

90'lı yıllara damga vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih, yıllar sonra ortaya çıktı. Saçına sakalına aklar düşen Melih Değirmenci'yi görenler tanımakta zorluk yaşadı. Bir dönemin ünlü ismi bakın şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:49
BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! ’02 Melih’ bakın şimdi ne yapıyor?

02 MELİH ŞİMDİ NE YAPIYOR?

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...

BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! ’02 Melih’ bakın şimdi ne yapıyor?

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı.

BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! ’02 Melih’ bakın şimdi ne yapıyor?

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! ’02 Melih’ bakın şimdi ne yapıyor?

SAÇINA SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı...

BBG Melih 22 yıl sonra ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düştü! ’02 Melih’ bakın şimdi ne yapıyor?

"BİRİ HALA BİZİ GÖZETLİYOR MU?"

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.