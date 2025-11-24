Beklenen oldu! İş insanı Erdinç Acar oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay'a tektaşı taktı! 

BABALARININ MİRASINI YAŞATACAKLAR

DJ olarak işe başladığı, sonrasında patronu olduğu sosyetenin 42 yıllık gözde mekanının kapısına Şubat 2017'de kilit vuran Mehmet Tuna, Haziran 2017'de de vefat etmişti. O ünlü eğlenceyi özleyenlere bir müjdem var. Merhum Mehmet Tuna'nın kızları Melda ve Deniz Tuna, bu perşembe bir akşamlığına da olsa Etiler'de bir mekanda o günlerin eğlencesini tekrar yaşatacak. Şerif Usta, efsane mekanın klasiklerini servis edip DJ Ozan da setin başına geçip eski günlerin şarkılarını çalacakmış. O yıllara şahitlik etmiş sohbetlerin temsilcisi olarak Alican Kurnaz da barda olacakmış. Özleyenlere duyurulur.