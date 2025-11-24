Beklenen oldu! İş insanı Erdinç Acar oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay'a tektaşı taktı! 

Üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan Erdinç Acar'ın, oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay ile evleneceğine kesin gözüyle bakıldığını daha önce yazmıştım. Dediğim gerçekleşmek üzere... Önceki ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayan, önceki haftaki ara tatilde, ilk evliliklerinden çocuklarıyla Miami'ye tatile giden aşıklardan ilk hamle geldi. Sezgi Sena Akay tek taş yüzüğünü taktı. Akay, önceki gün de sosyal medya hesabından yaklaşık beş karat olduğunu tahmin ettiğim tek taş yüzüğünü dosta-düşmana gösterdi. Erdinç Bey'in ne zaman, nerede evlenme teklif edip, sevgilisinin parmağını bu tek taş yüzüğü taktığını öğrenemedim ama fotoğraftan da anlaşılacağı üzere Sezgi Sena Akay'ın mutluluktan ayaklarının yere basmadığı bir gerçek. Yüzük de takıldığına göre yakında nikah masasına oturacaklardır. Umarım mutlulukları daim olur. TOSFED'E ULUSLARARASI ÖVGÜ BABALARININ MİRASINI YAŞATACAKLAR BU SERGİ KAÇMAZ