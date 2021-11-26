Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! "Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim..."

Bergüzar Korel , şimdi ise doğum 3 gün önce çekilen ve vücudunun şiş olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü, "31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bir fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu.