Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! "Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim..."

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında evlenmiş, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı.
İki erkek çocuğunun ardından Leyla ismini verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, Instagram sayfasından mutlu karelerini paylaşmaya devam ediyor.
Bergüzar Korel, son olarak geçtiğimiz günlerler dünyaya getirdiği bebeği Leyla'yı emzirdiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Bergüzar Korel, şimdi ise doğum 3 gün önce çekilen ve vücudunun şiş olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü, "31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bir fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu.