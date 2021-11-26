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Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! "Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim..."

2009 yılında hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, mutlu birlikteliklerini üç çocuk ile taçlandırdı. İlk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getirmişti. 3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan taze anne, doğumdan üç gün önce çekilen fotoğraflarını yayınladı. Bergüzar Korel'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:31
Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında evlenmiş, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı.

Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim...

İki erkek çocuğunun ardından Leyla ismini verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, Instagram sayfasından mutlu karelerini paylaşmaya devam ediyor.

Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim...

Bergüzar Korel, son olarak geçtiğimiz günlerler dünyaya getirdiği bebeği Leyla'yı emzirdiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim...

Bergüzar Korel, şimdi ise doğum 3 gün önce çekilen ve vücudunun şiş olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Bergüzar Korel doğum öncesi pozlarını paylaştı! Ne kadar şiş olduğuma hayretler ettim...

Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü, "31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bir fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu.

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