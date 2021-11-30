Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez mi ayrıldı? Selin Yağcıoğlu'ndan iddialara jet yanıt!

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

TEKTAŞINI TAKTI Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

"AYRILDIK" Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞTILAR İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmedi. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.