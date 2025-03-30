Trend Galeri Trend Magazin Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan "baba kız günü" gündem oldu

Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan "baba kız günü" gündem oldu

21 Mayıs'ta kızı Milena'yı kucağına alan ünlü oyuncu Berk Oktay, 10 aydır baba olmanın tadını çıkarıyor. Kızının doğmasıyla birlikte hayatı değişen Oktay, son olarak samimi bir açıklamada bulundu. 'Hiçbir şeyine karışmayacağım, sadece...' diyerek Milena için tek isteğini açıklayan Berk Oktay, gündem oldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 11:50
Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan baba kız günü gündem oldu

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan baba kız günü gündem oldu

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan baba kız günü gündem oldu

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan baba kız günü gündem oldu

Çiftin minik kızları hızla büyürken, Oktay kızıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan baba kız günü gündem oldu

Öte yandan, ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kızının geleceğine dair tek dileğinin Beşiktaşlı olması olduğunu söyledi. "Evladım hangi mesleği seçerse seçsin ona destek olacağım. Kararlarına saygılıyım. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum" dedi.