Trend Galeri Trend Magazin Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan "baba kız günü" gündem oldu

Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı! Görenleri hayran bırakan "baba kız günü" gündem oldu

21 Mayıs'ta kızı Milena'yı kucağına alan ünlü oyuncu Berk Oktay, 10 aydır baba olmanın tadını çıkarıyor. Kızının doğmasıyla birlikte hayatı değişen Oktay, son olarak samimi bir açıklamada bulundu. 'Hiçbir şeyine karışmayacağım, sadece...' diyerek Milena için tek isteğini açıklayan Berk Oktay, gündem oldu.