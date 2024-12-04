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Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Berk Oktay yeni rolü için imaj değiştirdi. Pehlivan rolü için kilo alan oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:17
Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

Oyuncu Berk Oktay, yeni projesi için adeta bambaşka biri haline geldi. Pehlivan rolü için kilo alan oyuncuyu gören takipçileri tanıyamadı.

Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

YENİ ROLÜ İÇİN BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yeni dizisinde bir pehlivanı canlandıracak olan Oktay, rolü için kilo aldı. Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, ''Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey.'' notunu yazdı.

Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

Başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen oyuncunun takipçileri 'Hayırlı olsun', 'Sizi izlemeyi özlemiştik', 'Yeni rol çok yakışmış', 'Başarılar' şeklinde yorumlar yazdı.

Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!
Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, evliliklerini minik kızları Mira Milena'yla taçlandırdı.

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