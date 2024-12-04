Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

YENİ ROLÜ İÇİN BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yeni dizisinde bir pehlivanı canlandıracak olan Oktay, rolü için kilo aldı. Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, ''Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey.'' notunu yazdı.