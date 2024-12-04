Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı!

Oyuncu Berk Oktay, yeni projesi için adeta bambaşka biri haline geldi. Pehlivan rolü için kilo alan oyuncuyu gören takipçileri tanıyamadı. YENİ ROLÜ İÇİN BAMBAŞKA BİRİ OLDU Yeni dizisinde bir pehlivanı canlandıracak olan Oktay, rolü için kilo aldı. Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, ''Çok emek... Hoş geldin Hamza Bozbey.'' notunu yazdı. Başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen oyuncunun takipçileri 'Hayırlı olsun', 'Sizi izlemeyi özlemiştik', 'Yeni rol çok yakışmış', 'Başarılar' şeklinde yorumlar yazdı. Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, evliliklerini minik kızları Mira Milena'yla taçlandırdı. KIZLARIYLA PAYLAŞIM YAPIYORLAR Sosyal medyayı sık kullanan çift, minik kızları Mira Milena'yla paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor. KALPLERİ ISITTI! Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak minik kızıyla yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy, siyah beyaz pozlarına 'Zaman durdu, ötesi yok' notunu düştü. YÜZÜNÜ GÖSTERMEDEN GÜNDELİK HALLERİNİ PAYLAŞTI Ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının gündelik hallerini nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. 'NELER ANLATIYOR NELER' Ünlü oyuncu paylaştığı videonun altına, 'Kızımla sohbet keyfi! Off neler anlatıyor neler' notunu ekledi. Berk Oktay'la evli olan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, minik kızıyla paylaşım yaptı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o dikkat çeken paylaşımı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinin Maldivler tatilinden paylaşımları büyük ilgi görmüştü. Anneliği kızı Mira Milena ile tadan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti. Öyle ki eski halinden bile fit olan Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden paylaştığı kareler ile kendine hayran bıraktı.