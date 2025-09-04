Trend Galeri Trend Magazin Beyninde kitle tespit edilmişti...Şarkıcı Lara müjdeli haberi duyurdu!

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Lara, geçtiğmiz günlerde sevenlerini üzen haberi paylaşmıştı. Beyninde kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlığı ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:10
2000'li yıllara 'Katmer Katmer' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Lara, bir dönem fırtına gibi esmişti. Güze

Güzelliğiyle dönemin dikkat çeken kadınlarından olan Lara, sık sık adından söz ettiriyordu.

Şimdilerde sosyal medya hesabında da aktiflik gösteren ünlü şarkıcı, son olarak sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı.

"BEYNİMDE BİR KİTLE BELİRLENDİ"
Lara, paylaşımında sağlığı hakkında şöyle bilgi verdi, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucu beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. "Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgi ve şükranlarımla"

"LÜTFEN BENİ AFFEDİN"

Ardından çevresinden ve hayranlarından destek mesajları yağan ünlü isim bir açıklama daha yaptı, "Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor; mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum."

SAĞLIĞINA DAİR YENİ AÇIKLAMA GELDİ!
Beyninde bir kitle olduğunu açıklayan şarkıcı Lara yeni bir paylaşım yaptı ve müjdeli haberi duyurdu.

"BEYNİMDEKİ KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI"

Beyninde kitle tespit edilen Lara, sevindiren haberi duyurdu.

Öte yandan şarkıcı Lara, yaptırdığı estetik müdahaleleri ve geçirdiği değişimle de bir dönem dikkat çekmişti. Yüzüne estetik yaptıran Lara, adeta bambaşka birine dönüşerek tanınmaz hale gelmişti.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

