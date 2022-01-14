Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci büyüdü ünlü yıldızın kopyası oldu! Bu kadar değişimi kimse beklemiyordu!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı!