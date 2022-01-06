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Billur Kalkavan açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! “Zengin çocuğu olmak zor bir şey”

Çok küçük yaşta oyunculuğa başlayan Billur Kalkavan 'Eyvah Babam' dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen sosyetik güzel genç sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile mutlu bir ilişkisi olan Kalkavan, çarpıcı açıklamalar yaptı. 59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda" diyen Kalkavan, hayatını ve aile yapısını da anlattı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:47 PAYLAŞ