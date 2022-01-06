Billur Kalkavan açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! “Zengin çocuğu olmak zor bir şey”

Çok küçük yaşta oyunculuğa başlayan Billur Kalkavan 'Eyvah Babam' dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen sosyetik güzel genç sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile mutlu bir ilişkisi olan Kalkavan, çarpıcı açıklamalar yaptı. 59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda" diyen Kalkavan, hayatını ve aile yapısını da anlattı.
Armağan Çağlayan'ın programının son konuğu ünlü oyuncu Billur Kalkavan oldu. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini anlattı.
Billur Kalkavan'ın açıklamalarından satırbaşları…
"Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela 'baba ben sınıfta kaldım' desem 'seneye geçersin' derdi.
Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi."
"Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış!
Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü… "