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Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...
Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...
15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın 59 yaşındaki iş insanı kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:50