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Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın 59 yaşındaki iş insanı kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:50
Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

Sanatçı Billur Kalkavan'ın ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan(59) dün aniden rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakıma alınan Kalkavan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

Rıza Kalkavan için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kalkavan ailesi, yakınları ve Rıza Kalkavan'ın sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.Cenaze toprağa verilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

'DOKTORLARIN AÇIKLADIĞI KALP KRİZİ'

Rıza Kalkavan'ın kız arkadaşı Sibel Civelek "Vefat etti yani fenalaştı. Hastaneye kaldırdım, netice bu. Evdeydik. Hakkında çıkan iddialar yanlış. Sabaha karşı hastaneye gittik. Sabah 2'den öğleye kadar 9 saat hastanede kaldı. Sonra vefat haberi geldi" dedi.Arkadaşı Mehmet Yalçın ise, "Kardeşimdi. 40 yıllık arkadaşımdı. Asker arkadaşımdı hep beraberdik; hiç ayrılmadık hep beraberdik. Mütevazı bir insandı. Onun gibi bir insan yoktu hiçkimsenin kalbini kırmayan bir insandı. Kaçak, sahte alkol, o iddiaların hepsi yalan, uydurma. İçki içen bir insandı ama gittiği yerlerin hepsi belli yerlerdi. Kuytu köşede içki içen bir insan değildi. Onlar bizi üzen haberler. Doktorların açıkladığı kalp krizi. Devamlı kontrollerini yaptıran bir insandı. İddialar yanlış." diye konuştu.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

'KARDEŞİMİ KAYBETTİM'

Arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu ise, "Rıza benim ilkokul sınıf arkadaşım. Biz beraber büyüdük. 62 yaşındayım. Herhalde 55 senem bu aileyle geçti. Rıza elimizde büyüdü. Kardeşimizdi kardeşimi kaybettim" şeklinde konuştu.Rıza Kalkavan'ın oturduğu apartmanın görevlisi Uğur Naz ise, "Ben apartman görevlisiyim. Rıza ağabey ablasıyla annesini kaybedince ister istemez çöktü. Siparişlerini ben alıyordum, ama istediklerini etraftaki yerlerden alıyordum. Ben bu zamana kadar sahte birşey almadım. Normal servisini ben yapıyordum. İlk defa sizden duyuyorum bu iddiaları" dedi.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

RIZA KALKAVAN KİMDİR?

15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi.

Babası Nâzım Kalkavan, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerindendi. Nâzım Kalkavan'ın ikinci eşi Nuyan Germiyanoğlu ile olan evliliğinden Billur ve Rıza Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan, 59 yaşında vefat etti.

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