Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı! Sahte alkolden hayatını kaybetmişti...

'DOKTORLARIN AÇIKLADIĞI KALP KRİZİ'

Rıza Kalkavan'ın kız arkadaşı Sibel Civelek "Vefat etti yani fenalaştı. Hastaneye kaldırdım, netice bu. Evdeydik. Hakkında çıkan iddialar yanlış. Sabaha karşı hastaneye gittik. Sabah 2'den öğleye kadar 9 saat hastanede kaldı. Sonra vefat haberi geldi" dedi.Arkadaşı Mehmet Yalçın ise, "Kardeşimdi. 40 yıllık arkadaşımdı. Asker arkadaşımdı hep beraberdik; hiç ayrılmadık hep beraberdik. Mütevazı bir insandı. Onun gibi bir insan yoktu hiçkimsenin kalbini kırmayan bir insandı. Kaçak, sahte alkol, o iddiaların hepsi yalan, uydurma. İçki içen bir insandı ama gittiği yerlerin hepsi belli yerlerdi. Kuytu köşede içki içen bir insan değildi. Onlar bizi üzen haberler. Doktorların açıkladığı kalp krizi. Devamlı kontrollerini yaptıran bir insandı. İddialar yanlış." diye konuştu.