Trend Galeri Trend Magazin Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri, güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vurdu. Sahnedeki zarafetiyle milyonların gönlünde taht kuran bu isim, yalnızca sesiyle değil, stiliyle de adından sıkça söz ettirdi. Onun her hareketi, her şarkısı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırıyordu.