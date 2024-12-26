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Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri, güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vurdu. Sahnedeki zarafetiyle milyonların gönlünde taht kuran bu isim, yalnızca sesiyle değil, stiliyle de adından sıkça söz ettirdi. Onun her hareketi, her şarkısı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırıyordu.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 06:34
Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

Sahnelerin ışıltılı yüzü, Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Döneminin adeta "taş bebeği" olan bu yıldız, güzelliği ve sanatındaki ustalığıyla herkesin hayranlığını kazanarak bir döneme damgasını vurdu. Peki siz onu tanıyabildiniz mi?

Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

BİR DÖNEMİN 'TAŞ BEBEĞİ'!

Türk müzik tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Gönül Yazar, sadece sesiyle değil, aynı zamanda güzelliğiyle de bir döneme damgasını vurdu.

Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

'Taş Bebek' lakaplı sanatçı, 1960'lar ve 70'lerde milyonların gönlünde taht kurdu.

Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

MODAYA DA YÖN VERDİ

Döneminin ötesinde bir vizyona sahip olan Gönül Yazar, sahne kostümleri ve modern tarzıyla, kadınların da moda öncüsü isimlerinden biri oldu.

Bir dönem bütün erkekleri peşinden koşturuyordu! Yıldız sanatçıyı tanıyabildiniz mi? Dönemin taş bebeği...

MÜZİK KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

"Kıskanırım Seni Ben", "Küçük Yaramaz" ve "Ben Seni Seven Kadın" gibi unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, her sahneye çıktığında büyük ilgi görüyordu.

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