Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı...63 yaşındaki Selda Özer'e yıllar acımadı

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki kötü karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. 63 yaşındaki Selda Özer'e yıllar acımadı.