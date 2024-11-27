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Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı...63 yaşındaki Selda Özer'e yıllar acımadı

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki kötü karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. 63 yaşındaki Selda Özer'e yıllar acımadı.

Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:18
Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı...63 yaşındaki Selda Özer’e yıllar acımadı

atv ekranlarında yayınladığı yıllarda reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizideki Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 63 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı.

Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı...63 yaşındaki Selda Özer’e yıllar acımadı

Bir dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı...63 yaşındaki Selda Özer’e yıllar acımadı

Genellikle rol aldığı kötü karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti.

Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı...63 yaşındaki Selda Özer’e yıllar acımadı

İŞTE ASMALI KONAK'IN DİLARA'SI SELDA ÖZER'İN SON HALİ...

Bir dönemin yıldızı Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı...63 yaşındaki Selda Özer’e yıllar acımadı

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı.

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