Bir yanda eşinin ihaneti, diğer yanda babasının kazası... Shakira kabus gibi geçen günleri ilk kez anlattı! “Hayatımın en karanlık anı"

"HAYATA MİNNETTARIM"

Yaşadığı ağır tecrübelerin dünyaya ve insanlara olan bakış açısını tamamen dönüştürdüğünü belirten başarılı sanatçı, acının insanı geliştiren bir yönü olduğuna dikkat çekti. Dostlarının ve sadık bir çevrenin önemini bu süreçte çok daha iyi kavradığını belirten Shakira, olgunluk dolu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bazen zorluklar ve acılar sayesinde ne kadar güçlü olabileceğimizi keşfederiz. Acı çekmek bazen sizi daha iyi bir insan yapar, arkadaşlarınızın ve destek aldıklarınızın değerini anlamanızı sağlar. Hayat bazen berbat olsa da aynı zamanda güzeldir, ışık ve gölgelerden oluşur. Bu yüzden hayata her an için, aydınlık ve karanlık anlar için, bana acı çektiren, bana çok değerli dersler veren, ustalarım haline gelen insanlar için minnettarım."