Bir yanda eşinin ihaneti, diğer yanda babasının kazası... Shakira kabus gibi geçen günleri ilk kez anlattı! “Hayatımın en karanlık anı"

Pique'nin ihanetiyle sarsılırken babasının ölüm kalım savaşıyla hayata tutunmaya çalışan Kolombiyalı Shakira, kabus dolu günlerin ardından sessizliğini bozdu. Yaşadığı trajedinin kendisini nasıl birine dönüştürdüğünü anlatan ünlü şarkıcı, "Hayatımın en karanlık anı" sözleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 12:40
Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, eski futbolcu Gerard Pique ile olaylı bir şekilde sonlanan ilişkisinin ardından içinden geçtiği zorlu günleri ilk kez bu kadar net kelimelerle ifade etti.

"HAYATIMIN EN KARANLIK ANI"

The Times gazetesine kapsamlı bir röportaj veren 49 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı sancılı ayrılık sürecini "Hayatımın en karanlık anı" sözleriyle özetledi.

2010 yılından 2022'ye kadar dolu dizgin bir aşk yaşayan ve bu birliktelikten Milan (13) ile Sasha (11) adında iki erkek çocuk sahibi olan çiftin yolları, Pique'nin sadakatsizliği nedeniyle ayrılmıştı. Ancak Shakira'nın o dönem göğüslemek zorunda kaldığı tek yıkım bu değildi.

ÜST ÜSTE GELEN İKİ BÜYÜK YIKIM

Ünlü şarkıcı, eşinin ihanetiyle sarsıldığı ve evliliğini kurtarmaya çalıştığı tam da o kritik günlerde, babasının Barselona'ya seyahat ederken geçirdiği feci kaza haberiyle bir kez daha sarsıldı. Hayatının en kırılgan döneminde bir yandan ayrılık acısını atlatmaya çalışırken, diğer yandan hastanede yaşam savaşı veren babasının bakımını üstlenmek zorunda kaldı.

"SENİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY SENİ GÜÇLENDİRİR"

Yaşadığı bu çifte trajediyi ve hissettiklerini gizlemeyen Shakira, süreci şu sözlerle aktardı:

"Çok fazla acı yaşadım, ama bu beni belki de beklenmedik bir şekilde daha bilge bir insan yaptı. Ya da en azından daha güçlü... Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir derler ve bu doğru. İnsanların hayatımızın herhangi bir anında başvurabileceğimiz bir dayanıklılığa sahip olduğunu öğrenmek inanılmaz."

"HAYATA MİNNETTARIM"

Yaşadığı ağır tecrübelerin dünyaya ve insanlara olan bakış açısını tamamen dönüştürdüğünü belirten başarılı sanatçı, acının insanı geliştiren bir yönü olduğuna dikkat çekti. Dostlarının ve sadık bir çevrenin önemini bu süreçte çok daha iyi kavradığını belirten Shakira, olgunluk dolu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bazen zorluklar ve acılar sayesinde ne kadar güçlü olabileceğimizi keşfederiz. Acı çekmek bazen sizi daha iyi bir insan yapar, arkadaşlarınızın ve destek aldıklarınızın değerini anlamanızı sağlar. Hayat bazen berbat olsa da aynı zamanda güzeldir, ışık ve gölgelerden oluşur. Bu yüzden hayata her an için, aydınlık ve karanlık anlar için, bana acı çektiren, bana çok değerli dersler veren, ustalarım haline gelen insanlar için minnettarım."

KALBİNDE KALAN TEK DUYGU: MİNNET

Ayrılığın üzerinden zaman geçmiş olsa da Shakira, çocukları ve geçmişte kurdukları yuva adına eski partnerine karşı düşmanlık beslemediğini ifade etti. Yaşananların kendisini dönüştürdüğü kadından memnun olduğunu belirten yıldız isim, Pique hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımın babasına karşı her zaman kalbimde bir minnet duygusu taşıyacağım."

AŞKA KAPILAR TAMAMEN KAPANDI MI?

Gündemi sarsan ayrılığın ardından Pique'nin üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile yeni bir ilişkiye yelken açması uzun süre konuşulmuş, Shakira ise hissettiği öfke ve kırgınlığı çıkardığı hit şarkılardaki sert göndermelerle dünyaya haykırmıştı.

Bugün geldiği noktada hayatında yepyeni bir sayfa açtığını belirten Kolombiyalı yıldız, şu sıralar kalbini yeni bir aşka tamamen kapattığının sinyallerini verdi.

Önceliğinin yalnızca çocukları ve müzik kariyeri olduğunu vurgulayan Shakira, duygusal hayatıyla ilgili durumunu şu net cümleyle özetledi:

"Hayatımda buna yer veya zaman yok. İşlerim oldukça yoğun."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör