Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ıydı... Sevilen oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak gönüllere taht kuran Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Gördüm'ün kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte son olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak izlediğimiz Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm ve sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız arkaraba olan ünlüler...
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Hünkar Yaman karakteri ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Vahide Gördüm'ün hayranları ekranlara döneceği günü iple çekiyor.
Peki sevilen oyuncu Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.
Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Gördüm'ün kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.
İşte son olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak izlediğimiz Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...