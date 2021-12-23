Trend Galeri Trend Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu rolüyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol, sosyal medyadan oğlu Ali ile karlar arasında çekilen fotoğrafını paylaştı. İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Oğluyla verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu, son olarak Ali ile karlar arasında çekilen fotoğrafını paylaştı. İbrahim Çelikkol ile oğlu Ali'nin kar paylaşımına yorum yağdı…

Giriş Tarihi: 23.12.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:19
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

ATV'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Oğluyla verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu, son olarak Ali ile karlar arasında çekilen fotoğrafını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

"ALİ'NİN SAÇLARINI KESTİRMEYE GELDİK"
Mihre Çelikkol ile mutlu evlilikleri devam eden yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali'yi tıraş ettirmek için Etiler'deki bir kuaförde objektiflere yansımıştı. İkiliye, Çelikkol'un yakın arkadaşı Birce Akalay da eşlik etmişti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

Çelikkol, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Akalay iki yaşındaki Ali'yle ilgilenmişti. Oyuncu, "Ali'nin saçları çok uzadı. Saçlarını kestirmeye geldik. Birce de bize eşlik etti. Çok iyi arkadaşım. Çok iyi dostum" ifadelerini kullanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

KAR KEYFİ
Vaktinin çoğunu oğluyla geçiren ve keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, son olarak Ali ile kar oynamaya gitti. Çelikkol, oğlunu havaya atarken çekilen pozunu paylaştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA