Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile kar pozu! Son paylaşımına yorum yağdı

ATV'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Oğluyla verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu, son olarak Ali ile karlar arasında çekilen fotoğrafını paylaştı.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.

"ALİ'NİN SAÇLARINI KESTİRMEYE GELDİK"

Mihre Çelikkol ile mutlu evlilikleri devam eden yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali'yi tıraş ettirmek için Etiler'deki bir kuaförde objektiflere yansımıştı. İkiliye, Çelikkol'un yakın arkadaşı Birce Akalay da eşlik etmişti.

Çelikkol, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Akalay iki yaşındaki Ali'yle ilgilenmişti. Oyuncu, "Ali'nin saçları çok uzadı. Saçlarını kestirmeye geldik. Birce de bize eşlik etti. Çok iyi arkadaşım. Çok iyi dostum" ifadelerini kullanmıştı.