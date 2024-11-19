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Bizimkiler'de Almancı Davut’un oğludu...90'lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

90'lı yılların efsane dizisi Bizimkiler'de Almancı Davut Karapınar'ın oğlu Halis Karapınar'ı canlandıran Ali Uyandıran, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu son haliyle gündem oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:38
Bizimkiler’de Almancı Davut’un oğludu...90’lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

90'lı yılların sevilen dizisi 'Bizimkiler'in hatırlanan isimlerinden biri olan Ali Uyandıran, 'Dummkopf Halis' karakteriyle hafızlara kazınmıştı.

Bizimkiler’de Almancı Davut’un oğludu...90’lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

Dizide Selçuk Uluergüven'in canlandırdığı Almancı Davut Karapınar'ın oğlu Halis Karapınar'ı canlandıran Ali Uyandıran yıllar sonra ortaya çıktı.

Bizimkiler’de Almancı Davut’un oğludu...90’lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

Usta oyuncu Bizimkiler dizisinden sonra kısa süre farklı projelerde yer alsa da uzun yıllardır kameralardan uzak yaşıyor.

Bizimkiler’de Almancı Davut’un oğludu...90’lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

Son haliyle, usta oyuncu herkesi şaşırtmayı başardı.

Bizimkiler’de Almancı Davut’un oğludu...90’lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

'Bizimkiler'in 'Dummkopf Halis'inin şimdiki hali...

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