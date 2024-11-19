Bizimkiler’de Almancı Davut’un oğludu...90’lı yılların yıldızı Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı

90'lı yılların sevilen dizisi 'Bizimkiler'in hatırlanan isimlerinden biri olan Ali Uyandıran, 'Dummkopf Halis' karakteriyle hafızlara kazınmıştı. Dizide Selçuk Uluergüven'in canlandırdığı Almancı Davut Karapınar'ın oğlu Halis Karapınar'ı canlandıran Ali Uyandıran yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu Bizimkiler dizisinden sonra kısa süre farklı projelerde yer alsa da uzun yıllardır kameralardan uzak yaşıyor. Son haliyle, usta oyuncu herkesi şaşırtmayı başardı. 'Bizimkiler'in 'Dummkopf Halis'inin şimdiki hali... 'Bizimkiler'in 'Dummkopf Halis'inin şimdiki hali... YAŞAYAN USTA OYUNCULARA DESTEK İSTEDİ Uyandıran yıllar önce verdiği bir röportajla da adından söz ettirmişti. Usta oyuncu, 'Genç ve popüler oyuncularla çalışılması gayet normal fakat yaşayan usta oyuncuların desteği televizyon ve sinema sektöründe ciddiye alınmalı.' demiş ve sektördeki duayen sanatçılara destek istemişti. 20 Kasım 1946 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ali Uyandıran Hukuk Fakültesi mezunudur. Dostlar Tiyatrosu da dahil olmak üzere çeşitli topluluklarda çalışan Ali Uyandıran, Bizimkiler dizisindeki Dummkopf Halis rolüyle kendisini zirveye taşıdı. Usta oyuncu en son Aykut Enişte 2 filminde izleyicilerin karşısına çıktı. Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Bir zamanlarda döneme damga vuran ve çok uzun bir süredir ekranlarda yerini alan çocuk oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 45 yaşında. Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı. Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı. Atılay Uluışık, Instagram'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşatmıştı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına yeni dizisi ile Teşkilat ile çıkmıştı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın değişimi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Uluışık, kızıyla da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son hali... 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perihan Abla ile yıldızı parlayan oyuncu Songül Ülkü şimdi ne yapıyor? Gamzeli güzel olarak nam salan Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü son hali ile aradan geçen yılların ispatı gibi... Yılların acımasız davrandığı ünlü isimlerden olan Songül Ülkü, geçmişte Perihan Abla dizisinde birlikte yer aldığı Perran Kutman ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. İşte Perihan Abla'nın Sevil'inin son hali.ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri... Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen 'Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı' sorusuna da yanıt vermişti... İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ve dikkat çeken açıklamaları... Efsane dizinin 'Katya'sı deneyimli oyuncu Ufuk Kaplan, katıldığı programda geçmişte böyle bir aşk yaşanmadığını söyledi. 'İKİSİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZDI' Ufuk Kaplan 'İkisi birbirinden çok bağımsızdı. Hayatlarında başka insanlar vardı. Kıvanç, Meltem Cumbul'dan henüz ayrılmıştı; Beren'in hayatında da Bülent İnal vardı.' dedi. 'Böyle bir aşk olsa söylemezdim ama kıvırırdım. Kıvırmadan söylüyorum öyle bir şey yaşanmadı' şeklinde konuştu. 'KIVANÇ EFENDİ VE COOL' Kıvanç Tatlıtuğ'un son derece efendi ve cool bir duruşu olduğunu anlatan Ufuk Kaplan, eşi Başak Dizer'in de son derece güleryüzlü ve hanımefendi bir insan olduğunu söyledi. 'NEBAHAT MAKYAJSIZ GELMEZDİ' Aynı dizide rol alan Nebahat Çehre'yi çok sevdiğini söyleyen Ufuk Kaplan, 'Çok tatlı bir insandır. Sete hiç bir zaman makyajsız gelmedi. Her zaman pozitif enerjisiyle 'Güzeller ben geldim' diyerek yanımıza gelirdi. Şalvar giyse yakışır o kadar güzel, zarif bir insandır' şeklinde konuştu. 'BEREN ÇOK SAKİN' Beren Saat'ten söz açılınca ise 'O kadar sakin ve gülümseyen bir kızdır ki.' ifadelerinde bulunan Ufuk Kaplan, ünlü oyuncunun çok merhametli ve iyi kalpli bir insan olduğunu anlattı. Ufuk Kaplan Ufuk Kaplan Ufuk Kaplan Ufuk Kaplan Ufuk Kaplan Ufuk Kaplan Ufuk Kaplan Diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimlerini sizler için derledik... Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi. Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi. Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu. Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı... Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı? Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var. Çocukluğu, genç kızlığı setlerde geçmiş biri olarak evlilik hayatı, ev hanımlığı ve çocuklar çok daha cazip geldi zamanında bana. Sinemayı bıraktığıma hiç pişman olmadım. Hiç özlem duymadım. Çok iyi işler yapıldığını düşünüyorum. İmkânlar bizim zamanımızdakinden çok daha fazla tabii... Ama bizim zamanımızda da değerler daha fazla ön plandaydı. Aile kavramı öndeydi. Toplum olarak bazı değerlerimizi kaybediyor gibiyiz. Bu durum beni çok üzüyor. Biz eşimle çok büyük bir aşk yaşadık, başlıca nedeni budur. Bir de insanın alt yapısı çok önemli. Benim çok düzgün bir ailem var. Onların sayesinde sinemanın içinde olduğum dönemde bile özel hayatımla dışında durmayı başarıyordum. Evliliğim de hep bu düzende ilerledi. İşte Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali... Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son hali merak konusu oldu. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında 'Kaygısızlar' dizisiyle ekrana geldi. 4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık olan Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Yalçın Avşar uzun yıllardır ekranlara çıkmıyor. Tiyatroya devam eden Yalçın Avşar'ı hatırlayanlar son halini görenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde 56 yaşında olan Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta 'Eleman' diye çevirdiklerinden bahsetmişti. Ünlü oyuncu verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu... '1976'da Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktım. Bu çocuk tiyatrosu Perihan Savaş, Oya Başar, Selahattin Taşdöğen, Erkan Taşdöğen, Cem Davran gibi isimlerin yetişmesini sağladı. Temellerim orada atıldı. Yeşilçam'daki yönetmenler çocuk oyuncu ararken mutlaka buraya uğrardı. 70'lerin sonuydu ve Ömer Kavur, İstanbul'un çocukları yok ettiğini anlatan 'Yusuf ile Kenan' filmini çekecekti. Rol alacakları bulmak için de tiyatroları geziyordu. Tiyatroda beni izledikten sonra Böcek karakterini verdiler.' 'Yusuf ile Kenan' filminin ardından Avşar için Yeşilçam'da birçok filmin de kapısı aralanıyor. 'Kaygısızlar'daki Yeşilçam dokunuşu Avşar, dizinin sevilmesindeki en büyük etkenin içinde Yeşilçam dokunuşları olmasından kaynaklandığını söylüyor: 'Kaygısızlar'ı usta isim Ertem Eğilmez'in öğrencisi Temel Gürsu yönetti. Zaten bir projenin tutmasının altında yatan en büyük neden Yeşilçam dokunuşunun olmasıdır. Temel Gürsu, çok iyi bir kadro kurmuştu. Oradaki oyuncularla çalışırken kendimi şanslı hissediyordum. Gani Müjde ve yazı ekibinin ortaya koyduğu karikatür tipler vardı. Eleman'ın repliklerini ise Selçuk Erdem yazıyordu. Karakterin diyalogları, yaşam biçimi, nereden geldiği, nerede yaşadığı ve çevresiyle ilişkisini düşünerek sonunda izlediğiniz tipi ortaya çıkardık. Kıyafetlerinden aksesuarlarına kadar her şeyi kendim bulup buluştururdum. Eskiden kostümler için özel bir ekip yoktu ve her oyuncu kendi kıyafetini ayarlayarak sete gidiyordu.' 56 yaşındaki oyuncu, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta 'Eleman' diye çevirdiklerinden bahsediyor: 'İnsanlar yolda beni hayretler içerisinde çeviriyor. Gerek yaşımı göstermediğimden gerekse insanların gözünde hep Eleman karakteriyle var olduğumdan... İzleyici dizinin üzerinden 24 sene geçtiğini öğrenince şaşırıyor. 'Nasıl oluyor da siz hiç değişmediniz?' diye sorup adeta dejavu yaşadıklarını söylüyorlar.' 'Kaygısızlar' dizisinden bir tek partneri rolündeki Damla Özen'le görüştüğünü söyleyen oyuncu, 'Bizim sektör dostluklarla kurulu bir yer değildir' diyor ve ekliyor: O dönem başrolü paylaştığım oyuncuların hepsi Ümit Besen, Ferdi Tayfur ve Emrah sadece şarkılarıyla filmlerde yer alabildi. Yönetmenler onlara oyunculuğun nasıl olacağını öğretmiştir.' Yalçın Avşar, kendini hiçbir zaman yıldız çocuk oyuncu olarak görmediğini de söylüyor: '1966'da yani doğduğum yıl ailem Erzincan'dan İstanbul'a gelmişti. Ardından da Cihangir'de kapıcılık yapmaya başlamışlardı. Çocukluğumu, bir kapıcı çocuğu olarak geçirdim. 10 yaşımda tiyatroda başrol oynamaya başladım. Eve geldiğimde annem '6 numaranın çöplerini al da in aşağıya' derdi. Sokakta 'Şu filmde gördüm seni' derlerken ben de o sırada aileme yardım ediyordum. Belli bir yaştan sonra aileye yardım ve oyunculuk arasındaki kavram kargaşasını kafamda oturttum. Oyunculuğun da normal bir meslek olduğunu, aileme yardım etmem gerektiğini öğrendim. Oyunculuk, ruh halimde farklılık yaratmadı. Çocuk oyuncuların da ne oldum delisi olmaması gerek. Aileler ise çocuğu bir para kaynağı olarak görmemeli.' Yalçın Avşar'ın hayatını değiştiren yapım ise 'Kaygısızlar'dan ziyade 1981 yılında rol aldığı 'Kara Kafalar' filmi. Çocukluğunda büyüme hormonları çalışmadığı için boy atamayan oyuncunun yardımına, İsveçli gangster Tore Karte yetişiyor. Oyuncu, o dönem yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: 15 yaşında olmama rağmen 7 yaşında bir çocuğu canlandırmam Tore Karte'nin dikkatini çekmiş ve 'Bu çocuğun tüm tedavisini üstleneceğim' demiş. Karte, defalarca banka soymuş, yıllarca hapis yatmış ve sonrasında bir vakıf kurarak tövbekar olmuş ünlü bir gangster. Karte'nin vakfı 4 yıl boyunca tüm hormon ilaçlarımı sağladı. Karte, kahramanım olarak ortaya çıktı ve onun sayesinde 20 santim boy attım. Sonrasında kendisiyle hiç görüşmedim. Belki bir gün bu olayın senaryosunu yazarım.' Şimdilerde İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yapan Yalçın Avşar, 17 yıla yakındır TV ve sinemada yer almıyor. Ayrıca oyuncu, Kilyos'taki evinin bahçesinde kendi arılarını üretip bahçesini yeşertiyor. 'Televizyona bu kadar ara vermenizdeki neden sektör mü yoksa sizin tercihiniz mi?' sorusuna Avşar şu yanıtı veriyor: 'Bu biraz sektör biraz da benim jenerasyonumla alakalı... Benim jenerasyonumun zamanındaki yönetmenler birer birer kayboldu ve yaş aldı. Dolayısıyla insanlar kendi kadrolarını oluşturdu. Ne de olsa memuriyetim olduğundan tiyatroyu tercih ettim. Böylelikle seçici oldum ve güzel işlerde olmak istedim. Çocukken daha yetenekliymişim. Daha çok iş yapıyordum, sinema, tiyatro ve televizyon... Şimdi atıl durumdayım.' 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı. Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi. 2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu. Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı. Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı. Hatice'nin birçok kez estetik için bıçak altına yattığı eski haline bakınca net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dudaklarını, burnunu, dişlerini ve göğüslerini yaptıran, kaşlarını ise kaldırtan Hatice, şimdi bambaşka biri oldu... Piyasaya çıktığı ilk yıllardaki halinin aksine daha dikkat çekici ve seksi kıyafetleri tercih etmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil olmuştu. 'Keşke burun estetiği olmasaydım' notunu düştüğü paylaşımı ile estetiksiz halini hatırlatan şarkıcı Hatice değişimi ile hayranlarını şaşırtmıştı. 'Sadece burun estetiği mi oldunuz?' soruları gelen Hatice'nin yıllar içindeki değişiminin altında bir çok estetik operasyon yatıyor. Hatice 'Benden de gelsin 20'li yaşlar. Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum' notunu düştüğü fotoğrafı ile estetiksiz olduğu 20'li yaşlarına göndermede bulunmuştu. Hatice'ye hayranlarından 'Sen her halinle güzelsin, kalbin yeter' yorumları gelirken, kimileri de büyük değişimin altındaki estetik operasyonları merak etti... Şarkıcı Hatice daha önce de estetiksiz hallerini çekinmeden paylaşmıştı... İŞTE ŞARKICI HATİCE'NİN SON HALİ! 'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizlerle şöhreti yakalayan 50 yaşındaki Janset Paçal son hali ile gündem oldu. 90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız Janset Paçal değişimi ile şaşırtıyor. Tekrarlarıyla ilgi ile izleyenen Yarım Elma dizisi birbirinden çok farklı ikiz kardeşlerin hikayesini anlatıyordu. Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir. Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur. Başlarda Yonca bunu kabullenmese de ikiz kardeşini evine davet eder ve birlikte yaşamaya başlarlar. 1996 yılında atv'deki Okan Bayülgen'in sunduğu 'Televizyon Çocuğu' adlı programda 90 bölüm yer alan. Janset Paçal bu program sayesinde tanınır oldu. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal'ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu Janset Paçal sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi dikkat çekiyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri... Janset Paçal, 26 yıldır müzisyen Tarkan Gözübüyük ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sevgilisiyle fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Janset Paçal'ın son hali... Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta 'İkinci Bahar'ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi. Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz yıl saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. 21 Haziran 1973 yılında Zongoldak'ta doğan Devin Özgür Çınar, üç yaşındayken ailesiyle beraber İzmir'e taşınır. Burada Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Hacettep Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatroculuk eğitimi aldı. 1997 yılında Dış Kapının Mandalları dizisi daha sonra 1998 yılında, Türkan Şoray, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı İkinci Bahar dizisiyle kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı.. Konusu ve oyuncularıyla kısa zamanda fenomen hale gelen dizide Cennet karakterini oynadı. Burada parlayan yıldızıyla daha sonra birçok projede yer almaya başadı. Usta oyuncularla beraber yer alan oyuncu 2005 yılında Osman Yağmurdereli'nin Köpek dizisinde Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile başrolde yer aldı. 2013 yılında Sevdaluk ve sonrasında 2016 yılında Kalbimdeki Deniz dizilerinde ekranlarda boy gösterdi. Devin Özgür Çınar son olarak ise yakın dostu da olan Engin Günaydın ile '10 Bin Adım' dizisinde yer aldı. Devin Özgür Çınar yakın arkadaşı Binnur Kaya ile yıllar önce çekilmiş karelerini paylaşmış büyük ilgi görmüştü. Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar Kariyerinde 25 yılı deviren Devin Özgür Çınar şimdilerde 49 yaşında. Devin Özgür Çınar'ın son hali... Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 49 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. 90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker... Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. Pınar Dilşeker'in son hali... Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. ZEYNEP TOKUŞ: PARTNERİM CANIM OĞLUM Ekranlardan uzaklaşıp, yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un oğlu Alp 20 yaşında ve en büyük destekçilerinden biri... 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak. Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden... 2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında... Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu 'Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı... Zeynep Tokuş'un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017'de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali'ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle 'Hâlâ hem öğrenerek hem de öğreterek' yolculuğuna devam ediyor... Zeynep Tokuş, Hürriyet Pazar'a verdiği röportajda aldığı tepkileri anlatmıştı: *İnsanlar sokakta beni görünce bazen 'Aaa zeynaum' diyorlar. Yogaya başlamalarına vesile olduğumu söylüyorlar. Bu beni çok memnun ediyor. Bana şifa veren, benim için çok kıymetli bir şeyden başkalarını da haberdar edebilmek mutluluk verici. * Nefes, meditasyon ve asana pratiğinin hayat kalitemi çok yükselttiğini, bana neşe ve huzur verdiğini söylemek isterim. Herkese de şiddetle tavsiye ederim. * Bir dönem binicilik yapmıştım. Bale veya jimnastik geçmişim yok. Tüm gelişimim yogayla... Ancak küçükken birçok yoga hareketini oyun oynar gibi, bilmeden yaptığımı yogaya başladıktan sonra anladım. * Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış. İşte Zeynep Tokuş'un son hali... Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Canlandırdıkları karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncular replikleri hala sosyal medyada oldukça kullanılıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve geniş bir seyirci kitlesine sahip olan eski dizilerden Avrupa Yakası ile ünlenen Hale Caneroğlu Yaprak karakteri ile adeta bütünleşmişti. Şimdilerde bambaşka bir hayat yaşayan Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu değişimi ile gündem oldu. 2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albümde yapan Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor. Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok. 1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Dizide sergilediği sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hale Caneroğlu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor. 2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var. Sosyal medyada epey aktif olan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor. Hale Caneroğlu, daha önce verdiği bir röportajda ''Oyunculuk bana mutluluk getirmedi'' demişti. İşte Hale Caneroğlu'nun son hali... Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler 'Yıllar onu teğet geçmiş' demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali... Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. Usta oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Gülşen Bubikoğlu çizimlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 67 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu aynı zamanda bir anneanne. Zamanının çoğunu torunu Ali Mavi ile geçiren Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi. 1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi. Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın'dan olan oğlu İlker İnanoğlu da üvey kardeşler... Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu. Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu. Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi. Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı. Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti. 1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi hayranlarından gelen 'Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik.' Sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.' sözlerini kullandı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali... Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı. Bizler onu daha çok 'Çiçek Abbas', 'Davaro' gibi filmlerle tanıyoruz. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı. Bırakmak ki ne bırakmak. Ne yapıyor ne ediyor kimse bilmiyor. Peki Pembe Mutlu nerelerde? 50'den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı. Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi. Pembe Mutlu'nun şuan ne yaptığını bilen yok fakat son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz. PEMBE MUTLU KİMDİR? Pembe Mutlu Yeşilçam sinema dünyasının usta isimleri arasında yer almaktadır. Peki kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi sinema filmlerinde rol aldı? Kısaca oyunculuk hayatı ve biyografi bilgileri. 1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür. Usta oyuncu Denizli doğumludur, birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresun'lu olduğu belirtilmektedir. 1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak birçok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır. 1981 yılında başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal'ın üstlendiği Davaro filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ardından yıldızı parlamış ve birçok sinema filminin aranan isimleri arasına girmiştir. Filmlerde doğal ve sade hali ile sevilmiş dönemin en önemli isimleri ile aynı filmlerde rol almış ve yönetmenlerle çalışmıştır. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini üstlendiği Çiçek Abbas adlı sinema filminde Nazlı karakteri ile de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Davaro filminde ise Cano karakterini canlandırmıştır. Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır. Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...