Bodrum'da görkemli kutlama! Dünyaca ünlü rap yıldızı Timati mekan kapattı: Fiyatı dudak uçuklattı...
Rusya'nın dünyaca ünlü rap yıldızı Timati, 43'üncü yaşını Bodrum'da görkemli bir partiyle kutladı. Bir mekanı kapatan Timati'nin davetinde ünlü DJ Rampa Keinemusik sahneye çıktı. Gecede drone şovları ve havai fişek gösterileri yapıldı.
Giriş Tarihi: 21.09.2025 06:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:04