Trend Galeri Trend Magazin Bodrum'da görkemli kutlama! Dünyaca ünlü rap yıldızı Timati mekan kapattı: Fiyatı dudak uçuklattı...

Rusya'nın dünyaca ünlü rap yıldızı Timati, 43'üncü yaşını Bodrum'da görkemli bir partiyle kutladı. Bir mekanı kapatan Timati'nin davetinde ünlü DJ Rampa Keinemusik sahneye çıktı. Gecede drone şovları ve havai fişek gösterileri yapıldı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 21.09.2025 06:00 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:04
Ünlü rapçi Timati, 43'üncü yaş günü için unutulmaz bir kutlama organize etti.

Bodrum Torba'daki lüks bir otelin önüne 100 metrelik ihtişamlı yatını demirleyen Timati, kutlamaya teknesinde başladı.

Geceye damgasını vuran ise dünyaca ünlü DJ Rampa Keinemusik oldu.

Saatler boyunca performans sergileyen DJ, misafirlere müzik şöleni yaşattı. Timati, 2 milyon TL'ye kapattığı mekanda eğlenceye devam etti.

Parti boyunca gökyüzü drone şovları ve havai fişek gösterileriyle aydınlandı.