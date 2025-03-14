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Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? “Herkesin gözü dışarıdadır”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir'la evlendi. Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in sık sık ayrılacağı gündeme geldi. Boşanma iddialarının yine gölgesinde ünlü şarkıcı manidar bir paylaşım yaptı. İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:21 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:21
Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? Herkesin gözü dışarıdadır

Sahne ücretleriyle ve özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Gündeş (49), kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le 9 ay önce dünyaevine girdi.

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? Herkesin gözü dışarıdadır

Ünlü çift, Dubai'de arkadaşları ve aile arasında tören düzenlemişti.

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? Herkesin gözü dışarıdadır

Dubai'de gözlerden uzakta evlenen Ebru Gündeş, eşiyle Acun Ilıcalı'nın düğününe ilk kez el ele görüntülenmişti.

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? Herkesin gözü dışarıdadır

'MUTLUYUZ' POZ VERMİŞLERDİ

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldığı iddia edilen çiftten 'mutluyuz' pozu gelmişti.

YİNE BOŞANMA HABERLERİ ÇIKTI!

Ancak Ebru Gündeş ve eşi hakkında geçtiğimiz günlerde artık ayrılık kararını kesin olarak aldıkları yönünde haberler çıktı.

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? Herkesin gözü dışarıdadır

MANİDAR PAYLAŞIM!

Bugün ise Ebru Gündeş'ten manidar bir paylaşım geldi ve yine boşanma iddiaları ayyuka çıktı.