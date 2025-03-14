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Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Ebru Gündeş kime imada bulundu? “Herkesin gözü dışarıdadır”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir'la evlendi. Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in sık sık ayrılacağı gündeme geldi. Boşanma iddialarının yine gölgesinde ünlü şarkıcı manidar bir paylaşım yaptı. İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı!