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Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye'nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

Yıllar önce çekilen bu fotoğraf karesindeki sevimli küçük kızı tanımak neredeyse imkansız. Ancak o, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği, Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından biri haline geldi. Siz kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?