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Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye'nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

Yıllar önce çekilen bu fotoğraf karesindeki sevimli küçük kızı tanımak neredeyse imkansız. Ancak o, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği, Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından biri haline geldi. Siz kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:02
Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

Masum bakışları ve gülümsemesiyle objektife poz veren bu minik kız, ilerleyen yıllarda hem sesiyle hem de sahne performansıyla Türk müzik dünyasında fırtınalar estirecek, magazin dünyasının da vazgeçilmez isimlerinden biri olacaktı.

Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu şöhretin zirvesine taşıdı.

Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

O artık sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir ikon…

Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

Fotoğraftaki bu minik kız, bugün "Beyaz Mendil", "Padişah" ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil!

Bu fotoğraftaki minik kızı tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en çok konuşulan şarkıcılarından...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi...