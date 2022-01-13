Bu kadar değişimi kimse beklemiyordu! Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti!

Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 20 yaşındaki genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak "Masumiyet" dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini hayat veren Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...
Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı!
Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, son olarak Masumiyet dizisi ile ekranlarda boy göstermişti.
Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...
En son başrollerini Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın paylaştığı Masumiyet dizisinde rol alan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Genç yıldızın Instagram paylaşımlarına, övgü dolu yorumlar yağıyor.
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Asena Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.