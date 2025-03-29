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Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Sanat dünyasının en gözde isimlerinden biri… Yıllardır güzelliği, başarısı ve sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, sosyal medyadaki son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Bu küçük kız çocuğunun Türkiye'nin en büyük yıldızı olacağını tahmin eder miydiniz?

Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:33
Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Yıllara meydan okuyan duruşuyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim, bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı ve doğumuyla ilgili bilinmeyen bir detayı açıkladı.

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Hülya Avşar, "8 aylık doğmuşum" notuyla paylaştığı bebeklik fotoğrafı ile kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Takipçileri, ünlü ismin minik halini görünce hem şaşkınlıklarını hem de hayranlıklarını dile getirdi.

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan isim, geçmişine dair bu samimi paylaşımıyla bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti.

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Elbette, bu nostaljik kareyi görenler ünlü sanatçıyı hemen tanıdı. Sadece güzelliğiyle değil, yıllardır başarılarıyla da adından söz ettiren Hülya Avşar, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.