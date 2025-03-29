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Bu küçük kızı tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye onu konuşuyor! Yıldız olacağı o zaman belliymiş…

Sanat dünyasının en gözde isimlerinden biri… Yıllardır güzelliği, başarısı ve sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, sosyal medyadaki son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Bu küçük kız çocuğunun Türkiye'nin en büyük yıldızı olacağını tahmin eder miydiniz?