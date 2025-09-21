Trend Galeri Trend Magazin Bülent Ersoy övgüler yağdırmıştı! Ünlü sanatçı Deha Bilimlier bakın varını yoğunu ona harcıyor! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Arabesk müziğin genç yıldızı Deha Bilimlier, kısa sürede büyük çıkış yaptı. Usta sanatçı Bülent Ersoy'dan tam not alan Bilimlier, bu sefer yaptığı bir yatırım açıklamasıyla dikkat çekti. Bakın başarılı şarkıcı yatırımını neye yapıyor...

Giriş Tarihi: 21.09.2025 07:37
Arabesk müziğin genç temsilcilerinden Deha Bilimlier, güçlü sesi ve sahne performansıyla kısa sürede adını duyurmayı başardı.

Çıkardığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bilimlier, özellikle sahne hakimiyeti ve yorum gücüyle müzikseverlerden tam not alıyor.

Ünlü sanatçı Deha Bilimlier, son olarak Ataşehir'de sahneye çıktı.

Yaz sezonunu yoğun geçirdiğini belirten Bilimlier, kış sezonunu Ataşehir'de bulunan bir mekanda açtığını söyledi.

"YATIRIMI SAATLERE YAPIYORUZ"

Sahneye taktığı değerli saatle dikkat çeken Bilimlier, "Yatırımı saatlere yapıyoruz ama haberlerde söylendiği gibi çok büyük paralar değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan başarılı şarkıcı geçen aylarda da sahnesinde sürpriz bir isim ağırlamıştı.

Türk müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, Bilimlier'in sahnesine çıkarak genç sanatçıya övgü yağdırmıştı.

Ersoy, "İbrahim Tatlıses'ten sonra gördüğüm en güçlü ses ve sahne senin" sözleriyle Deha Bilimlier'i överek büyük alkış toplamıştı.

Bu sözler hem sahnedeki dinleyicilerden hem de sosyal medyadan yoğun ilgi görmüştü.

Bilimlier, 1,1 milyon takipçili hesabında da sık sık paylaşım yapıyor.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum alıyor.

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.