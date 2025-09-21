Trend
Bülent Ersoy övgüler yağdırmıştı! Ünlü sanatçı Deha Bilimlier bakın varını yoğunu ona harcıyor! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Arabesk müziğin genç yıldızı Deha Bilimlier, kısa sürede büyük çıkış yaptı. Usta sanatçı Bülent Ersoy'dan tam not alan Bilimlier, bu sefer yaptığı bir yatırım açıklamasıyla dikkat çekti. Bakın başarılı şarkıcı yatırımını neye yapıyor...
Giriş Tarihi: 21.09.2025 07:37