Bülent Ersoy’un milyonluk konseri için hazırlıklar başladı! 30 şef Diva için seferber olacak

Yeni yıla Bolu'da sahnede girecek olan Bülent Ersoy, Bolulu ustaları alarma geçirdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu sanatçı için 30 şef görevlendirdi, özel bir menü için hazırlığa başlandı. Bülent Ersoy'un 90 dakikalık konseri için 1 milyon lira alacağı iddia edildi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Bolulu aşçılar dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Diva'mız Bülent Ersoy'un 2022'ye Bolu'da girmesi bizleri mutlu etti, onun için ciddi seferberlik ilan ettik" dedi.
Türkiye'nin "Divası" olarak adlandırılan sanatçı Bülent Ersoy, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yılbaşında sevenleriyle Bolu'da buluşacak.
MİLYONLUK KONSER
69 yaşındaki sanatçı, yeni yılı sahnede karşılayacak. Sanatçı, Bolu'da bir otelde sahne alacak. Bülent Ersoy'un 90 dakikalık konseri için 1 milyon lira alacağı iddia edildi.
30 ŞEF DİVA İÇİN SEFERBER OLACAK
Yemeğe olan düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, Bolulu ustaları da alarma geçirdi. Şefler Ersoy için, büyük ziyafet sofrası hazırlıyor. 30 kişilik şef ordusuyla Bolu'ya özgü yöresel yemekler hazırlanacak. Ayrıca tam kırk çeşit tatlı ve baklavadan yapılan dev çam ağacı sunulacak.
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Bolulu aşçılar dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Diva'mız Bülent Ersoy'un 2022'ye Bolu'da girmesi bizleri mutlu etti, onun için ciddi seferberlik ilan ettik" dedi.
İŞTE SİPARİŞ LİSTESİ
50 kg patates
50 kg soğan
2 kuzu