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Bülent Ersoy’un milyonluk konseri için hazırlıklar başladı! 30 şef Diva için seferber olacak

Yeni yıla Bolu'da sahnede girecek olan Bülent Ersoy, Bolulu ustaları alarma geçirdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu sanatçı için 30 şef görevlendirdi, özel bir menü için hazırlığa başlandı. Bülent Ersoy'un 90 dakikalık konseri için 1 milyon lira alacağı iddia edildi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Bolulu aşçılar dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Diva'mız Bülent Ersoy'un 2022'ye Bolu'da girmesi bizleri mutlu etti, onun için ciddi seferberlik ilan ettik" dedi.

KASIM ŞAHİN Trend Magazin Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:47 PAYLAŞ