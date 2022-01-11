Trend Galeri Trend Magazin Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı. Cüretkar pozların kadını Ebru Polat şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Son olarak güzellik salonunun açılışında görüntülenen Ebru Polat gerçek mesleğine döneceğini açıkladı. Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleğini ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. İşte güzel şarkıcı Ebru Polat'ın eğitimini aldığı mesleği...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:52
Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

Cüretkar pozların kadını Ebru Polat şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Ebru Polat'ın gerçek mesleği hayranlarını şoke etti.

Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı.

Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

Ebru Polat, geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu '2. Sayfa' programında, "Kozmetik markam en çok satanlardan biri. Çünkü hep organik. Egzama ve sedefin tedavisine yardımcı olan ürünler" demişti.

Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

GÜNLÜK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!
Ünlü şarkıcı, canlı yayında bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Bunu kimse beklemiyordu! Cüretkar pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı!

Son dönemde kozmetik sektörüne de el atan Ebru Polat, hayalini gerçekleştirmiş ve kendisine 6 milyon TL'lik araba almıştı.

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