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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

2016 yılından beri sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle magazin camiasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kar tatilinden paylaşımlarda bulundu.Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıtan Özçivit ailesinin pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:00
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

Oyuncu çift, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gittikleri kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

Mutlu ailenin paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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