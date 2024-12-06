Trend Galeri Trend Magazin Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar

2016 yılından beri sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle magazin camiasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kar tatilinden paylaşımlarda bulundu.Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıtan Özçivit ailesinin pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.