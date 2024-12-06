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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kayak keyfi! Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıttılar
2016 yılından beri sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle magazin camiasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kar tatilinden paylaşımlarda bulundu.Oğulları Karan ve Kerem ile içleri ısıtan Özçivit ailesinin pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:00