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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün iki minik oğlunun birlikte oyun oynadığı o anları paylaştı. İşte ünlü oyuncunun eğlenceli o anları!

Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:58
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!

Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak olsa da yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren isimlerden.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!

Başarılı oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlarda yer almayarak ailesiyle bol bol vakit geçirmeyi tercih etti.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!

Hayranlarının şimdilerde sosyal medyadan yakın takipte olduğu ünlü ismin oyunculuktan önceki mesleği ise şaşırttı.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!

BAKIN ÖNCESİNDE NE YAPIYORDU

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!

EŞİ BURAK ÖZÇİVİT'İN ÖNCEKİ MESLEĞİ

Oyunculuk kariyerinde başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' demişti. Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.