Trend
Galeri
Trend Magazin
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte eğlenceli o anlar!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün iki minik oğlunun birlikte oyun oynadığı o anları paylaştı. İşte ünlü oyuncunun eğlenceli o anları!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:58