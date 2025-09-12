Trend Galeri Trend Magazin Can Borcu'nda Handan’a tuzak!

13 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak olan Can Borcu'nda Handan'a tuzak!

Giriş Tarihi: 12.09.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 11:00
24.Bölüm Özeti:

Mehmet, Efe ve Oğuz sayesinde ölümden döner; artık oyun sırası ondadır.

Mehmet'in gömüldüğü videoyu izleten Emel, Handan'ı paramparça eder.

Ferit'i kurtarmak için Handan'ı Yasemin'in ifadesini değiştirmeye zorlar.

Cezaevindeki saldırıdan sağ çıkan Ferit hayata dönerken, Musluoğlu evinde Necmiye ve Sermine'nin gerilimi yükselmektedir.

Can Borcu 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kan çıkar, silahlar patlar!" | Video

Mehmet, Handan'ın zor zamanında yine yetişir fakat Emel'in her şeyi alt üst edecek sürpriz bir hamlesi vardır.

Can Borcu 13 Eylül Cumartesi akşamı atv'de...

