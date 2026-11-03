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'Canım arkadaşım' diyerek andı! Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj
"Canım arkadaşım" diyerek andı! Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj
Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Emel Sayın, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ı vefatının birinci yıl dönümünde unutmadı. Yakın dostunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sayın, yıllar geçse de dinmeyen özlemini duygusal sözlerle dile getirdi.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:23
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:24