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"Canım arkadaşım" diyerek andı! Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Emel Sayın, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ı vefatının birinci yıl dönümünde unutmadı. Yakın dostunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sayın, yıllar geçse de dinmeyen özlemini duygusal sözlerle dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:23 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:24
Canım arkadaşım diyerek andı! Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, vefatının birinci yıl dönümünde Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ı unutmadı.

Canım arkadaşım diyerek andı! Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj

Sayın, yakın arkadaşına duyduğu özlemi duygusal sözlerle dile getirdi.

Canım arkadaşım diyerek andı! Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj

Emel Sayın, sosyal medyada Çağlar'ın fotoğrafına yer vererek arkadaşına olan sevgisini ifade etti.

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Canım arkadaşım diyerek andı! Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj

Sayın, paylaşımında şu sözleri kullandı:

Canım arkadaşım diyerek andı! Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj

"Canım arkadaşım sevgili Engin... Seni hep sevgi, saygı ve özlemle anacağım. Mekanın cennet olsun."

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör