Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem uyuşturucu detayını ilk kez anlattı!
Yalova'da bulunan 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü hala konuşulmaya devam ediyor. Canlı yayına katılan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem gözyaşlarına boğuldu. Acılı genç kız, merak edilenleri bir bir anlattı.
Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 12:31