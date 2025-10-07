Trend Galeri Trend Magazin Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem uyuşturucu detayını ilk kez anlattı!

Yalova'da bulunan 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü hala konuşulmaya devam ediyor. Canlı yayına katılan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem gözyaşlarına boğuldu. Acılı genç kız, merak edilenleri bir bir anlattı.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 12:31
Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

27 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanan Güllü'nün sır ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, kızı katıldığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Uyuşturucu detayına değinen Tuğyan Ülkem merak edilenleri bir bir anlattı.

"İNSANLARIN BAKIŞLARI BİZE FARKLI "

Acılı genç kız şu ifadeleri kullandı:

Ben olayla alakalı hiçbir şey konuşmak istemiyorum. İnanın biz mezara gidemiyoruz, iyi değiliz. İnsanlar da ağzımızdan çıkan kelimeleri çok farklı yerlere bağlıyorlar. Mezarlığa gidemiyoruz, insanların bakışları bize farklı olduğu için. Acımı yaşayamıyorum.

"KAN VERMEYE HAZIRIM"

Yasaklı madde konusunda savcılıkta da ifade verirken ifade ettim, kan vermeye hazırım. Hiç problem yok konuda.

Ferdi Aydın'ı zaten hayatımda iki kere gördüm, kendisini tanımıyorum. Sultan sıklıkla evimize gelirdi, annem de çok severdi. Acımızı yaşamak istiyoruz.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı. Sanatçının kanında uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Güllü'nün 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada merakla beklenen otopsi raporu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını belirten

Güllü'nün avukatı Rahmi Çelik, "Rapora göre merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göziçi sıvısında 343 mg/dl etonol promil tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise ağrı kesici saptanmıştır" dedi.

KAZA İHTİMALİ GÜÇLENDİ
BU seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Çelik, "İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda bugün Yalova Adliyesi'ne gelen Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde ifade verdi.

Titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de bizzat katıldığı yaklaşık 5 saat süren ifade alma aşamasında, kardeşler ile evde bulunan Ulu, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Olay günü İstanbul'da olduğu, yaşadığı sitenin güvenlik kamera kayıtlarında da görülen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kardeşinin araması sonrası Çınarcık ilçesine geldiğini anlattı.

Olay günü evin salonunda oynadıklarını ve güzel bir gece geçirdiklerini belirten kızı Tuğyan Ülkem Gülter de daha sonra odalarına geçtiklerinde annesinin odaya geldiğini ve olayın gerçekleştiğini söyledi.

"DAHA ANNEMİN MEZARINA GİDEMEDİK"

Aile avukatlarıyla adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gülter, olayın içeriğiyle ilgili aile avukatlarının açıklama yapacağını söyledi.

Olay günü nişanlısıyla İstanbul'da bulunduğunu anlatan oğul Gülter, şöyle konuştu:

"DAHA ANNEMİN MEZARINA GİDEMEDİK"

"Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık."

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter de annesinin vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Acımızı yaşatmadılar bize." dedi.

TUT'UN ÇOCUKLARI ASILSIZ AÇIKLAMA YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kardeşlerin açıklaması sonrası dosya ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan aile avukatlarında Mert Erdoğan ise olayın ilk gününden itibaren ses kayıtlarının çözüm için kriminale gönderildiğini, otopsi raporunun da kati raporunu beklediklerini ifade etti.

Avukat Muharrem Çetin de soruşturma titizlikle devam ettiğini belirterek "Bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda da bulunacağız." diye konuştu.

"İLGİLİLER HAKKINDA YASAL İŞLEMLERİMİZE YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ"

Avukat Rahmi Çelik ise ses çözümleri ve Adli Tıp raporlarının beklendiğini belirterek soruşturmanın yakın zamanda sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

Çocuklarının şikayetçi olarak beyanda bulunduklarına da dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kayıtları gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürü ile görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Oturduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttu. Net şekilde olay anında oğlu olay anında İstanbul'dadır. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız."

⁠OLAY

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.