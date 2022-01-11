Trend Galeri Trend Magazin Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna'nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna'nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Güzel oyuncu Cansu Dere yeni aşkı ile magazin gündemine damga vurdu! Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Magnet Quarterly dergisine verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Düzgün fiziği ile mest eden Cansu Dere'nin çekimdeki partneri Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson idi. Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere'nin gönlünü Miles Chamley-Watson kaptırdığı ortaya çıktı. İşte 41 yaşındaki Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:21
Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna’nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı.

Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna’nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı.

Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna’nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı.

Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna’nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Güzel oyuncu Cansu Dere yeni aşkı ile magazin gündemine damga vurdu!

Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna’nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Magnet Quarterly dergisine verdiği mayolu pozlarını paylaştı.

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