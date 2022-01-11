Cansu Dere ünlü şarkıcı Rihanna’nın eski sevgilisi gönlünü kaptırdı! Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından ilk kare geldi!

Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı.

Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı.

Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı.

Güzel oyuncu Cansu Dere yeni aşkı ile magazin gündemine damga vurdu!