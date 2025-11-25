Trend
Çarkıfelek'in unutulmaz yıldızıydı! 32 yaşında sırra kadem bastı, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın değişimi gündem oldu!
Ekranların unutulmaz yüzlerinden biri olan Tarık Tarcan, 90'lı yıllarda sunduğu programlarla haklı bir ün kazanmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sessizliğini koruyan Tarık Tarcan'ın ortaya çıkan son hali sosyal medyada büyük merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:17