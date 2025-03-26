Trend Galeri Trend Magazin ‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

Saçlarını iki yana ayıran, minik önlüklü bir elbise giyen bu minik bebeği tanıyabildiniz mi? Bu minicik kız çocuğunun çehresi hala aynı! O şimdi Türkiye'nin en çok tanınan ünlülerinden biri! İşte o ünlü isim!

Giriş Tarihi: 26.03.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 19:44
‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin hayatı ve küçüklük fotoğrafları herkes tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada bu kez ünlü bir isim kendi küçüklük fotoğrafını yayınladı.

‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

O ismi tahmin bile edemezsiniz!

‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

Saçlarını iki yana ayıran, minik önlüklü bir elbise giyen bu minik bebeği tanıyabildiniz mi?

‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

Bu minicik kız çocuğunun çehresi hala aynı!

‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

O şimdi Türkiye'nin en çok tanınan ünlülerinden biri!