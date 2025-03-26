Trend Galeri Trend Magazin ‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

‘Çehresi hala aynı’ Bu güzeller güzeli minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Şimdi ünlü mü ünlü bir yıldız!

Saçlarını iki yana ayıran, minik önlüklü bir elbise giyen bu minik bebeği tanıyabildiniz mi? Bu minicik kız çocuğunun çehresi hala aynı! O şimdi Türkiye'nin en çok tanınan ünlülerinden biri! İşte o ünlü isim!