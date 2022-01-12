Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat gerçek mesleği ile ağızları açık bıraktı! Bunu kimse beklemiyordu!

Cüretkar pozların kadını Ebru Polat şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Ebru Polat'ın gerçek mesleği hayranlarını şoke etti.

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı.

Ebru Polat, geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu '2. Sayfa' programında, "Kozmetik markam en çok satanlardan biri. Çünkü hep organik. Egzama ve sedefin tedavisine yardımcı olan ürünler" demişti.

GÜNLÜK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

Ünlü şarkıcı, canlı yayında bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.