CHP'li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...
CHP'Lİ belediyeler, halkın parasını saçma konusunda birbiriyle yarışıyor. SGK'ya olan prim borçlarını ödemeyen bu belediyeler, konu eğlence olunca bol keseden harcama yapmaya bayılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan'a 23 milyon lira vererek başlattığı pahalı konser furyası sürüyor. CHP'li Konak Belediyesi'nin konser için Şevval Sam'la 5 milyon liraya anlaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Hadise'ye tek konser için vereceği ücret dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 24.10.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:24