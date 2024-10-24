CHP’li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

Daha bu olay tazeliğini korurken bu sefer CHP'li İBB el yükseltti ve Hadise için kesenin ağzını açtı. İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sahneye çıkacak olan Hadise'ye 6 milyon lira ücret verildi.