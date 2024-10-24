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CHP'li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

CHP'Lİ belediyeler, halkın parasını saçma konusunda birbiriyle yarışıyor. SGK'ya olan prim borçlarını ödemeyen bu belediyeler, konu eğlence olunca bol keseden harcama yapmaya bayılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan'a 23 milyon lira vererek başlattığı pahalı konser furyası sürüyor. CHP'li Konak Belediyesi'nin konser için Şevval Sam'la 5 milyon liraya anlaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Hadise'ye tek konser için vereceği ücret dudak uçuklattı!

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 24.10.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:24
CHP’li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

SGK'ya milyarlarca lira borçları olan, vatandaşa hizmet götürme noktasında hemen her gün eksikler yaşayarak gündeme gelen, çalışan işçilerine maaşlarını ödemekte güçlük çekip onlara iş bıraktıran CHP'li belediyeler, konu eğlence olunca rakip tanımıyor.

CHP’li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

En son CHP'li Konak Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Şevval Sam'a 5 milyon liralık konser ücreti ödemesi gündeme bomba gibi düşmüş ve ortalık ayağa kalkmıştı.

CHP’li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

Daha bu olay tazeliğini korurken bu sefer CHP'li İBB el yükseltti ve Hadise için kesenin ağzını açtı. İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sahneye çıkacak olan Hadise'ye 6 milyon lira ücret verildi.

CHP’li belediyelerin para saçma yarışı! Milyonlar hizmete değil eğlenceye akıyor... Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

Belediyecilik anlamında hizmet konusunda birbirleriyle yarışmaları gerekirken sınıfta kalan CHP'li belediyelerin konu eğlence olunca birbirleri ile yarışıyor olması gerçekten gözlerimi yaşarttı.

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