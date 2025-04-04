Trend Galeri Trend Magazin ‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeleğini giyinen, sarışın mavi gözlü bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Geçtiğimiz günlerde kendi küçüklük fotoğrafını paylaşan bu ismin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte o ünlü isim!