Trend Galeri Trend Magazin ‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeleğini giyinen, sarışın mavi gözlü bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Geçtiğimiz günlerde kendi küçüklük fotoğrafını paylaşan bu ismin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte o ünlü isim!

Giriş Tarihi: 04.04.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 19:08
‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Sanat camiasındaki bazı ünlülerin küçüklükleri herkes tarafından merakla takip ediliyor.

‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK PAYLAŞIMLARI

Zaman zaman bu ünlü isimler kendi küçüklüklerine ait paylaşımlar yaparak ilgi topluyor.

‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

KENDİ KÜÇÜKLÜK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu kez ünlü bir isim kendi küçüklük fotoğrafını paylaşarak herkesi şaşırttı.

‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

SARIŞIN MAVİ GÖZLÜ BU KIZI TANIYABİLDİNİZ Mİ?

Kahverengi kazağı, hırkası ve saçlarındaki tokasıyla bu mavi gözlü küçük kızı tanıyabildiniz mi?

‘Çılgın Bediş havam var’ diyerek paylaştı! Bu küçük kız çocuğunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Aslında dikkatli baktığınızda bu ünlü ismi tanıyabilirsiniz.