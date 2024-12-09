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Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın'ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı
Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın'ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın. Zengin eşiyle lüks bir yaşam süren ünlü ismin estetikli değişimi sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 09.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:43