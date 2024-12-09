Trend Galeri Trend Magazin Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın'ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın'ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın. Zengin eşiyle lüks bir yaşam süren ünlü ismin estetikli değişimi sosyal medyayı salladı.