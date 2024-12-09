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Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın'ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın. Zengin eşiyle lüks bir yaşam süren ünlü ismin estetikli değişimi sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.12.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:43
Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın’ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın’ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın’ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın’ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

Çılgın Bediş’in saf Banu’sunu görenler tanıyamadı! Sonay Aydın’ın estetikli değişimi sosyal medyayı salladı

İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi…

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