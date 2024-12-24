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Çocuklar Duymasın'ın Emine'si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor...
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor...
Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrollerinde yer alan ve bir dönem izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Emine' karakteriyle tanınan Melek Şahin'in son hali ağzıları açıık bıraktı. Çaycı Hüseyin'in eşi olarak hafızalara kazınan 53 yaşındaki Melek Şahin'i bir de gerçek hayatta görün...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:06