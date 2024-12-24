Çocuklar Duymasın’ın Emine’si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin’i görenler tanıyamıyor...

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin.