Trend
Galeri
Trend Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...
Bir dönem izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde "Emine" karakteriyle tanınan Melek Şahin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerinde yer aldığı dizide Çaycı Hüseyin'in eşi olarak hafızalara kazınan 53 yaşındaki Şahin'in son hali görenleri hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:33