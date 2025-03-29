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Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

Bir dönem izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde "Emine" karakteriyle tanınan Melek Şahin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerinde yer aldığı dizide Çaycı Hüseyin'in eşi olarak hafızalara kazınan 53 yaşındaki Şahin'in son hali görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:33
Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

İlk kez 2002 yılında izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın, unutulmaz karakterleri ve ikonik replikleriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Efsane dizide pek çok oyuncu canlandırdığı karakterle hafızalarda yer etti. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın "Emine"si Melek Şahin oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcı Emine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melek Şahin, şimdi nasıl bir yaşam sürüyor?

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin verdiği bir röportaj ile hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

Gerçekte bambaşka bir görünüme sahip olan Melek Şahin, Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine karakteriyle özdeşleşen hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir röportajında, "Sokakta sizi görenler tanımıyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Evet, çoğu kişi beni fark etmiyor. Tanıyanlar oldukça az ama bu durum beni rahatsız etmiyor. Genellikle insanlar 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden?' diyerek tepki veriyor." cümlelerini kullanmıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

İŞTE ÇAYCI HÜSEYİN'İN EMİNE'Sİ MELEK ŞAHİN'İN SON HALİ...