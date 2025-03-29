Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini gören inanamıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin adeta başka birine dönüşmüş: İşte son hali...

Gerçekte bambaşka bir görünüme sahip olan Melek Şahin, Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine karakteriyle özdeşleşen hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir röportajında, "Sokakta sizi görenler tanımıyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Evet, çoğu kişi beni fark etmiyor. Tanıyanlar oldukça az ama bu durum beni rahatsız etmiyor. Genellikle insanlar 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden?' diyerek tepki veriyor." cümlelerini kullanmıştı.