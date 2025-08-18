Trend Galeri Trend Magazin Çocuktan Al Haberi’nde güzelliğiyle ilgi toplamıştı! Ela Yolcu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Çocuktan Al Haberi, bir döneme damga vurdu. Bu programda; Çitos Efe, Poyraz Fidan ve Ebrar Demirbilek gibi isimler tanındı. Verdiği cevaplar ve güzelliğiyle Ela Yolcu da programa damga vuran isimlerin başında geldi. İşte Ela Yolcu'nun son hali!

Giriş Tarihi: 18.08.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:45
'Çocuktan Al Haberi' programı, hem minik yarışmacılarıyla hem de o yarışmacıların sorulara verdikleri cevaplarla bir döneme adeta damga vurdu.

2016 yılında ekranlara gelen program, birbirinden sevimli minikleri izleyiciyle buluşturdu ve birçok ismi hayatımıza kattı.

Çakıl Bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi unutulmayan isimlerin yanı sıra, 'Kutu Bebek Ebrar' lakabıyla tanınan Ebrar Alya Demirbilek de programın en çok dikkat çeken yüzlerinden biri olmuştu.

O programa ikinci sezon dahil olan Ela Yolcu da beğenilen isimler arasındaydı.

Verdiği cevaplar, güzelliği ve tatlılığıyla Ela Yolcu, programa damga vurdu.

Peki siz Ela Yolcu'nun son halini gördünüz mü?

İşte büyüyen ve yüz hatları hala aynı kalan Ela Yolcu'nun son hali!

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Seda Sayan

Ezo Sunal- Ali Sunal

Ezo Sunal

Petek Dinçöz

Kenan Doğulu

Haluk Bilginer

Barış Manço

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Ara Güler

Afra Saraçoğlu

Demet Özdemir

Hande Erçel

Hande Erçel

Sibel Can

Hayko Cepkin

Zeynep Çamcı