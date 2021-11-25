Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile ’yok artık’ dedirtti... Sosyal medyayı yaktı geçti

Bir dönem televizyonlarda fenomen olan program Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Başarılı oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi estetik mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zeynep Koçak'ın pes dedirten değişimi…
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede değişime uğradı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimini görenler "yok artık" diyor.
ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da başarılı işlere imza atan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.
Değişime kilo alarak başlayan Koçak, ardından da yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanıdığımız halinden eser kalmayacak derecede değişime uğradı.
BAZI TAKİPÇİLERİ DEĞİŞİMİNİ KİLO ALMASINA BAĞLIYOR
Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkat çekiyor.