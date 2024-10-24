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Dadı dizisinin minik 'Duygu'su güzeller güzeli genç bir kadın oldu! 32 yaşındaki Gökçe Bilgebay'ın son haline bakın!

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen Dadı dizisinin çocuk oyuncuları kendilerine farklı yollar çizdi. Bunlardan biri de Dadı dizisinin minik 'Duygu'su...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:12
Dadı dizisinin minik ’Duygu’su güzeller güzeli genç bir kadın oldu! 32 yaşındaki Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın!

Kadrosunda Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri bulunduran Dadı dizisi 2000'li yıllarda seyirciyi ekrana kilitlemişti.

Dadı dizisinin minik ’Duygu’su güzeller güzeli genç bir kadın oldu! 32 yaşındaki Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın!

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları ise kendilerine farklı yollar çizdi.

Dadı dizisinin minik ’Duygu’su güzeller güzeli genç bir kadın oldu! 32 yaşındaki Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın!

Kardeşlerin en büyüğü olan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi ve 2 de kız çocuğu dünyaya getirdi.

Dadı dizisinin minik ’Duygu’su güzeller güzeli genç bir kadın oldu! 32 yaşındaki Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın!

Ortanca kardeşi canlandıran Yaşar Abrayava, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IBM'e bağlı Türk Telekom AR-GE merkezinde sistem sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Dadı dizisinin minik ’Duygu’su güzeller güzeli genç bir kadın oldu! 32 yaşındaki Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın!

Evin en küçük bireyi Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası ise henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başlamıştı.

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