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Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanamıyor! Boşanma süreci çıkmaza girdi

MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyelerinden olan İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanışıp kalmaya karar vermişti. Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Zanna, son olarak boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanma süreci çıkmaza girdi. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı.