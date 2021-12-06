Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanamıyor! Boşanma süreci çıkmaza girdi

MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyelerinden olan İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanışıp kalmaya karar vermişti. Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Zanna, son olarak boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanma süreci çıkmaza girdi. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı.
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanma süreci çıkmaza girdi. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı.
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağını ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz.
2012 yılında evlenen çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Bugün size boşanma davasının hangi aşamada olduğunu anlatacağım...
Aldığım duyumlara göre anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz "anlaşamadığı" için boşanma davası açamıyormuş. Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamamış!